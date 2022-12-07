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ورشة بمستشفى الملك المؤسس عن العنف الأسري

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الأربعاء، 07-12-2022 05:19 م

ورشة بمستشفى الملك المؤسس عن العنف الأسري

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الوكيل الاخباري - نظم مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي اليوم الأربعاء، ورشة حول دور الذكاء الانفعالي والاجتماعي في التخلص من العنف بأنواعه والتوعية بالعنف الأسري وآثاره على المجتمع، وذلك ضمن فعاليات حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات.

و قالت منسقة الورشة الاخصائية النفسية الدكتورة مريم محروم إن هذه الحملة الوطنية تأتي لمجابهة العنف المبني على أساس الجنس، وخاصة العنف الأسري ضد النساء والفتيات من خلال عقد ورشات توعوية بتعريف العنف والقضايا المتعلقة به في مختلف محافظات المملكة.

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