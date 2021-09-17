الجمعة 17-09-2021
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الجمعة، 17-09-2021 12:01 ص

ورشة تبحث تعزيز آليات الشراكة والتنسيق بين وزارة الداخلية والمؤسسات الشريكة

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الوكيل الاخباري - انطلقت الخميس، في منطقة البحر الميت فعاليات ورشة " تعزيز آليات الشراكة والتنسيق بين وزارة الداخلية والمؤسسات الشريكة للاستجابة لحالات العنف" بمشاركة مجموعة من الحكام الإداريين و ممثلين عن وزارة التنمية الاجتماعية وإدارة حماية الأسرة والأحداث في الأمن العام.

وتأتي الورشة التي ينظمها المجلس الوطني لشؤون الأسرة وتستمر فعالياتها على ثلاثة أيام، لتعزيز منظومة حماية الأسرة على المستوى الوطني والعمل على مأسسة استجابة المؤسسات الوطنية لحالات العنف ضمن منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات.

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