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الأربعاء، 22-03-2023 10:45 م

ورشة تثقيفية لأصحاب المخابز والحلويات في الطفيلة

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الوكيل الاخباري - عقدت مؤسسة الغذاء والدواء فرع الطفيلة، بالتعاون مع غرفة تجارة الطفيلة ومديرية الصحة، ورشة تثقيفية لأصحاب المخابز والحلويات، تهدف إلى أهمية الالتزام بالتعليمات الرسمية والشروط الصحية في تجهيز الحلويات والمخبوزات وعرضها، سيما خلال شهر رمضان الفضيل.

وأكد رئيس الغرفة التجارية عودة الله القطيطات، أهمية الشراكة القائمة بين المؤسسة الغذاء والدواء ومديرية الصحة ولجان الرقابة والتفتيش والغرفة، لما فيه المصلحة العامة بتحقيق الاشتراطات الصحية، حفاظا على صحة المواطنين وجودة المنتجات والسلع المختلفة.

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