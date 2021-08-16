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الإثنين، 16-08-2021 11:49 م

ورشة تدريبية بالعقبة حول تصنيف وإدارة البيانات الحكومية

العقبة


الوكيل الاخباري - نظمت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اليوم الاثنين ورشة تدريبية لموظفي السلطة حول آلية تصنيف وإدارة البيانات الحكومية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.اضافة اعلان


وقال امين عام السلطة مفوض الشؤون الاقتصادية والإدارية والجمارك محمود خليفات إن الورشة تهدف الى توضيح آلية التطبيق العملي لسياسة تصنيف وادارة البيانات الحكومية لسنة 2020 والتي تم إقرارها عملاً بقانون ضمان حق الحصول على المعلومة والذي يكفل انسيابية المعلومات والبيانات امام الباحثين عنها والوصول اليها بسهولة ويسر.
 

 




 

 


 

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