ورشة تدريبية بالعقبة حول مهارات كتابة الخبر الصحفي

الوكيل الإخباري - نظمت هيئة شباب كلنا الأردن بمحافظة العقبة الذراع الشبابية لصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، اليوم السبت، ورشة تدريبية حول " مهارات كتابة الخبر الصحفي، بحضور أكثر من 25 شابا وشابة في مقر الهيئة.

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وهدفت الورشة إلى تعزيز قدرات الشباب في مجال كتابة الخبر الصحفي وتغطية الأخبار وتعزيز قدرتهم للوصول إلى مصادر الأخبار وتفعيل الدور الإعلامي لمستفيدي الهيئة وزيادة التواصل مع القنوات الإعلامية ، إضافة إلى إثراء معلومات الشباب الإعلامية و كيفية التعامل مع الأخبار الزائفة والمضللة.



وأكد منسق الهيئة في العقبة عمر حربي العشوش، حرص الهيئة على وضع البرامج التدريبية المتخصصة التي تتناسب مع احتياجات الشباب ومتطلباتهم، وضرورة بناء قدراتهم في مفاهيم ومهارات التربية الإعلامية وكيفية كتابة الأخبار الصحفية والتواصل مع وسائل الإعلام المختلفة.



من جانبه عرض الزميل الصحفي أمين المعايطة أساليب كتابة الخبر الصحفي وأركانه وعناصره وكيفية تحريره وتطبيقات عملية على العديد من نماذج الأخبار الصحفية وعرض تفصيل توضيحي للمدارس الإعلامية واتجاهاتها في كتابة الخبر الصحفي والخصائص الفنية التي تميز الخبر عن غيره من أنواع الصحافة المكتوبة.