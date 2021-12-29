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الأربعاء، 29-12-2021 05:38 م

ورشة تدريبية بعنوان مدخل إلى الثورة الصناعية الرابعة في آل البيت

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الوكيل الاخباري - نظم مركز التميز للابتكار وريادة الأعمال، وبالتعاون مع كلية الهندسة/قسم الطاقة المتجددة في جامعة آل البيت، وشركة سام للهندسة والتجارة، اليوم الأربعاء، ورشة تدريبية بعنوان: "مدخل إلى الثورة الصناعية الرابعة"، برعاية نائب رئيس الجامعة للتخطيط والتطوير، الدكتور بسام المحاسنة.

وثمن مدير المركز الدكتور محمد الحدب أهمية التعاون المشترك مع شركة سام للهندسة والتجارة لرفع كفاءة طلبة الجامعة وصقل مهاراتهم.

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