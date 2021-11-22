ورشة تدريبية حول استراتيجيات تدريس صعوبات التعلم

الوكيل الاخباري - افتتح مدير التربية والتعليم للواء الأغوار الجنوبية، سامي الكواليت، اليوم الاثنين، في مدرسة المزرعة الثانوية للبنين، ورشة تدريبية لمعلمي غرف المصادر حول استراتيجيات تدريس طلبة ذوي صعوبات التعلم، بإشراف المعلم مؤيد المغاصبة، ومشرفة التربية الخاصة في المديرية الدكتورة نجاح الحجازين.



وقال الكواليت إن هذه الورشة التدريبية تأتي تفعيلا لخطة المديرية المتضمنة للعديد من الأهداف التعليمية والتربوية وصولا إلى أعلى معايير الجودة في العملية التعليمية.

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