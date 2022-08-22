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الإثنين، 22-08-2022 03:23 م

ورشة تدريبية حول الإعلام والقانون الدولي الإنساني

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الوكيل الإخباري - نظمت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني ونقابة الصحفيين، اليوم الاثنين، ورشة عمل حول "الإعلام والقانون الدولي" بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بمشاركة 24 صحفيا.

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وقال رئيس اللجنة الفريق المتقاعد مأمون الخصاونة إن الورشة تؤكد أهمية تعزيز مفاهيم القانون الدولي والإنساني، وذلك بالتعاون مع نقابة الصحفيين، لنشر مفاهيم القانون في مختلف شرائح المجتمع وتنمية الوعي العام به في التقليل من آثار الحرب والمحافظة على حد أدنى من المعاملة الإنسانية وإطفاء الحماية العامة والخاصة على المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.


بدوره، قال مدير مركز التدريب في نقابة الصحفيين الزميل عماد عبدالرحمن، إن الورشة تهدف إلى تطوير مهارات الصحفيين التشريعية والمعرفية بالقوانين المحلية والدولية، مؤكدا أهمية امتلاك الصحفيين المعرفة القانونية عند إعداد وكتابة التقارير الصحفية والتلفزيونية، وأهمية الاعتماد على المعلومات الدقيقة والموثقة الصحيحة عند عرض المواد الصحفية والإعلامية وبما يجنبهم المساءلة القانونية.


واشتملت الورشة على أوراق عمل حول أهمية الوعي بمبادئ القانون الدولي الإنساني للصحفيين قدمها الدكتور عمر العكور، والحماية القانونية للصحفيين المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني قدمها الدكتور محمد الطراونة، ودور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأردن قدمتها بيان قطيشات وسجى عليوة.


كما تضمنت محور السلامة المهنية للصحفيين قدمتها الزميلة خولة أبو قورة، ومحور وسائل التواصل الاجتماعي على الأمن المجتمعي قدمها الزميل عماد عبدالرحمن، والتشريعات الناظمة للعمل الصحفي قدمها الخبير في التشريعات والقوانين الزميل يحيى شقير.

 




 

 


 

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