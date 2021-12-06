الإثنين 06-12-2021
الوكيل الاخباري

ورشة تدريبية حول تصميم المساقات الإلكترونية التفاعلية

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الإثنين، 06-12-2021 09:41 م

ورشة تدريبية حول تصميم المساقات الإلكترونية التفاعلية

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الوكيل الاخباري - عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، بالتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) ورشة تدريبية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الحكومية والخاصة حول تصميم المساقات الإلكترونية التفاعلية.

ونظمت اليوم جلسة حوارية حول إدماج التعلم الإلكتروني في برامج التعليم العالي، شارك فيها رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة ونخبة من خبراء قطاع التعليم العالي في الأردن.

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