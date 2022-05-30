ورشة تدريبية حول تقييم أداء الموظفين السنوي

الوكيل الاخباري - ناقشت ورشة تدريبية نظمتها منطقة العقبة الخاصة، اليوم الاثنين، نماذج تقييم أداء الموظفين السنوي وأهم التعديلات للعام الحالي.



وأكد مدير إدارة الموارد البشرية في السلطة جمال المعايطة، أهمية عقد هذه الورشات للموظفين في القطاع الحكومي لتسليط الضوء على أهم جوانب عملية التقييم الوظيفي، ومواكبة التغيرات للوصول إلى تقييم علمي لا يعتمد على المزاجية والعلاقات الشخصية، ويتوافق مع المسمى الوظيفي والمهام التي قام بها الموظف، ليكون دليلا استرشاديا لصاحب القرار أو لرئيس القسم في رسم الخطط التطويرية للموارد البشرية في المؤسسة.

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