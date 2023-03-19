ورشة تدريبية عن التسويق الرقمي بجرش

الوكيل الاخباري - عقدت مديرية سياحة محافظة جرش اليوم الأحد، بالتعاون مع مشروع تشجيع المؤسسات الميكروية والصغيرة والمتوسطة لأجل التشغيل "المنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي" بالنيابة عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية ورشة تدريبية عن التسويق الرقمي للمشاريع السياحية .



وقال مدير السياحة فراس خطاطبة إن المديرية تسعى لتطوير سبل النجاح للمشاريع السياحية بمختلف تصنيفها، مشيرا إلى أن الورشة تهدف إلى تعزيز جهود التسويق والترويج للقطاع وتحسين نوعية المنتجات والخدمات السياحية وتنوعها وتبني ممارسات مهنية في إدارة الموارد البشرية.

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