ورشة تدريبية عن مهارات إعداد التقارير السنوية للموظفين بالكرك

الوكيل الإخباري - نظمت مديرية شباب الكرك اليوم الاثنين، ورشة تدريبية بعنوان "مهارات إعداد التقارير السنوية وحقوق وواجبات الموظف"، بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية لإقليم الجنوب.

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وقال مدير شباب الكرك، الدكتور يعقوب حجازين إن المديرية ضمن خططها، تعمل على تمكين العاملين من خلال اشراكهم في الدورات والورشات التي تعمل على تأهيلهم.



وتحدثت فاتن العرود اختصاصي موارد بشرية بديوان الخدمة المدنية، عن آلية تعبئة التقارير السنوية ضمن مراحل يقيم بها أداء الموظف.



وتناولت نجود الطراونة اختصاصي موارد بشرية حقوق الموظف والإجازات السنوية والمغادرات التي تمنح للموظف خلال العام.



بدوره، قال رئيس قسم الشؤون الادارية محمد الليمون إن الورشة تهدف إلى تعزيز قدرات الموظفين في مجال إعداد التقارير بشكل عام، مع التركيز بشكل خاص على كتابة التقارير السنوية المتعلقة بأداء الموظفين، ومؤشرات الأداء الخاصة بهم، لتمكينهم من آلية إعدادها بشكل يحفظ للموظف الحق الكامل في الاعتراض في حالة وجود أي خلل.



من جانبها، بينت رئيس قسم الاعلام والاتصال الدكتورة ثروت المعاقبة أهمية الورشة التي استهدف رؤساء الاقسام، ورؤساء المراكز الشبابية، ومشرفي المجمعات والصالات في مديرية شباب الكرك، وقدمت للمشرفين البيانات والمعلومات كافة الواجب اتباعها عند إعداد التقارير، والمعلومات عن الاجازات السنوية والمغادرات التي تهم الموظفين.