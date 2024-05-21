ورشة تدريبية في "الأمانة" حول الإسعاف والإخلاء

الوكيل الإخباري- نظّمت أمانة عمان الكبرى ورشة تدريبية و تجربة عملية على الإسعاف والإطفاء والإخلاء للمبنى الرئيسي في الأمانة بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني.

اضافة اعلان



ويأتي تنظيم هذه الورشة انطلاقا من دور الأمانة في تعزيز مستوى السلامة العامة و رفع جاهزية الموظفين من خلال تدريبهم للتعامل مع حالات الطوارئ في المنشآت العامة.



واشتملت الدورة التدريبية على محاضرة تعريفية عن مبادئ وطرق الإسعافات الأولية، واستخدام معدات الإنقاذ و الإسعاف، واستخدام الطفايات وطرق الإشراف على السلامة العامة، وأفضل الأساليب للإرشاد والإخلاء، إضافة الى تدريب عملي للمشاركين على الإخلاء للمبنى الرئيسي للأمانة.



ورحب المدير التنفيذي للخدمات الإدارية في الأمانة المهندس عبد الحميد العفيشات بكوادر الدفاع المدني، مشيدا بالجهود التي يبذلونها في نشر الوعي المجتمعي بكيفية التعامل مع الطوارئ.



وأكدت الرائد المهندسة مجد الحمايدة من مديرية دفاع مدني وسط عمان على ضرورة عقد مثل هذه الورش التدريبية التي تسهم في تمكين قدرات كوادر الأمانة على التعامل مع المخاطر المحتملة واختبار كفاءة الإجراءات المتخذة والتجهيزات المتوفرة للتعامل مع الطوارئ والحوادث لحين وصول فريق الدفاع المدني، اضافة إلى خلق روح التعاون والانسجام بين جميع المشاركين للعمل بروح الفريق الواحد.