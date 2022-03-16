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الأربعاء، 16-03-2022 07:33 م

ورشة تدريبية في الجامعة الهاشمية حول جراحة المسالك البولية

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الوكيل الاخباري - نظمت كلية الطب في الجامعة الهاشمية بالتعاون مع مستشفى الأمير حمزة، اليوم الأربعاء، ورشة تدريبية علمية فريدة من نوعها على مستوى الأردن في جراحة المسالك البولية، وذلك ضمن مشروع "التدريب السريري المباشر" (Hands-on Training Project) و"جراحة الجثث" (Cadaveric dissection) في مستشفى الأمير حمزة.

وشارك في الورشة، الأطباء الأخصائيون الجدد في وزارة الصحة والمقيمون من مختلف المراكز التدريبية (مستشفيات وزارة الصحة الأردنية والمستشفيات الجامعية والمستشفيات الخاصة )، بإشراف الدكتور مراد بني هاني من كلية الطب البشري في الجامعة، إذ أن هذه الورش تعقد بالتنسيق مع جمعية "المسالك الأردنية" وباعتمادية من المجلس الطبي الأردني.

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