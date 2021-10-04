ورشة تدريبية لأعضاء مشروع هيلينغ بالجامعة الأردنية

الوكيل الاخباري - استضافت وحدة الشؤون الدولية في الجامعة الأردنية ورشة تدريبية لأعضاء فريق مشروع "هيلينغ" في كلية الفنون والتصميم، وبحضور الجامعات المحلية الشريكة، وهي: الهاشمية، إربد الأهلية، الإسراء، العلوم والتكنولوجيا، وجامعات قابس وصفاقس وسوسة في تونس، والشركاء الأوروبيين من جامعة أوسجيك الكرواتية.



وبحسب بيان صحافي عن الجامعة الأردنية، اليوم الاثنين، قال عميد كلية الفنون والتصميم الدكتور محمد نصار، إن الكلية تقدم أوجه الدعم كافة للمشروع لأهميته العلمية والأكاديمية، سيما أنه برنامج حديث ويعد الأول من نوعه في الوطن العربي.

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