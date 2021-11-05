الجمعة 05-11-2021
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الجمعة، 05-11-2021 07:06 م

ورشة تدريبية لجمعيات تعاونية حديثة التأسيس في إقليم الجنوب

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الوكيل الاخباري - عقدت المؤسسة التعاونية الأردنية اليوم الجمعة، ورشة تدريبية لعدد من الجمعيات التعاونية حديثة التأسيس حول بناء القدرات المؤسسية للجمعيات التعاونية في إقليم الجنوب (العقبة، معان، الكرك، والطفيلة) في قاعة نادي الأمير راشد في مدينة العقبة، بمشاركة 20 مشاركاً ومشاركة.

وقال مدير مديرية التدريب التعاوني في المؤسسة المهندس هاني عدينات، إن هذه الورشة التدريبية جاءت بهدف النهوض بالقطاع التعاوني الذي يشكل ركيزة رئيسةً في مسيرة التنمية المستدامة الشاملة، والمساهمة في الحد من الفقر والبطالة في المناطق الريفية؛ من خلال خلق فرص عمل في المجتمعات المحلية.

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