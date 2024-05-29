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الأربعاء، 29-05-2024 02:01 م

ورشة تدريبية لرصد إصابة النخيل بالسوسة الحمراء

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الوكيل الاخباري- عقدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالتعاون مع وزارة الزراعة، ورشة عمل تدريبية حول "سوسة النخيل الحمراء من خلال نظام رقمي للرصد والإنذار المبكر عنها"، بدأت أمس الثلاثاء، وتستمر حتى غد الخميس، بحضور ممثلي وزارات الزراعة في الدول المشاركة في إطار برنامج منظمة الأغذية والزراعة للقضاء على سوسة النخيل الحمراء.

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وتهدف الورشة التي يشارك فيها 50 شخصا من 6 دول في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، هي مصر والعراق والأردن ولبنان وفلسطين وسوريا إلى تعزيز القدرات الفنية للمسؤولين المشاركين فيما يتعلق ببروتوكولات الفحص البصري للسوسة وتقنيات الاصطياد، وجمع البيانات باستخدام تطبيق (SusaHamra).
وتسعى الدورة الى إكساب المشاركين المعرفة حول التحقق من صحة البيانات باستخدام منصتي (PlantVillage) و (RPW) لرسم الخرائط والتحليل.


وقال ممثل منظمة الأغذية والزراعة في الأردن المهندس نبيل عساف، "سوسة النخيل الحمراء آفة حجرية تمثل تهديدًا للإنتاج المستدام لنخيل التمر وتؤثر سلبًا على سبل عيش المزارعين والبيئة، ليس فقط في الأردن ولكن في معظم دول الشرق الأدنى وشمال أفريقيا".


وأضاف، تسببت إجراءات الحجر الصحي الضعيفة بعدم الكشف المبكر عن المواد النباتية المصابة بهذه السوسة ما ساهم في انتشارها السريع في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.

 




 

 


 

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