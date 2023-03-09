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الخميس، 09-03-2023 06:08 م

ورشة تدريبية لضباط ارتباط بلديات محافظة مادبا

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الوكيل الاخباري - عقدت وزارة الداخلية وبنك تنمية المدن والقرى اليوم الخميس، ورشة تدريبية لضباط ارتباط بلديات محافظة مادبا بشأن نظام المعلومات الإقليمي/ المرصد التنموي المدعوم من برنامج اللامركزية والمساءلة والنزاهة المستوى المحلي/ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وتأتي الورشة تنفيذا لمذكرة التفاهم المبرمة بين وزارة الداخلية وبنك تنمية المدن والقرى، لإدراج محافظات المملكة وبلدياتها ضمن "أداة التنمية المرصد التنموي للتخطيط الاستراتيجي على المستوى المحلي والبلدي".

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