ورشة تدريبية لموظفي مياه العقبة

الوكيل الإخباري - نظمت الجامعة الأردنية فرع العقبة، ورشة تدريبية لموظفي شركة مياه العقبة في مجال الدعم الفني والصيانة لأجهزة الحاسوب لرفع كفاءتهم وتقديم خدمة متميزة للجمهور.

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وأكد مدير مركز الاستشارات والتدريب في الجامعة خلدون الكباريتي، حرص الجامعة على خدمة المجتمع المحلي بالعقبة والتشاركية مع المؤسسات الوطنية بهدف رفع كفاءة القدرات البشرية فيها وتطوير مهاراتها ومعارفها.



وأشار إلى أن المركز من أوائل المراكز في العالم العربي التي تقدم خدماتها للمجتمع في جميع المجالات، كما أنه من أهم وأكبر المراكز الاستشارية والفنية والتدريبية في منطقة الجنوب عامة والعقبة خاصة.