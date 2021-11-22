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الإثنين، 22-11-2021 06:17 م

ورشة تعريفية ببرنامج الصحة العالمية لتقوية الرقابة على الدواء

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الوكيل الاخباري - انطلقت، اليوم الاثنين في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، ورشة العمل الخاصة بـ "برنامج منظمة الصحة العالمية المتخصص بتعزيز وتقوية السلطة التنظيمية والرقابية للدواء".

وحسب بيان صحافي، قال المدير العام للمؤسسة الدكتور نزار مهيدات، خلال الورشة، إن المؤسسة تسعى من خلال انضمامها لهذا البرنامج إلى اعتمادها بشكل نهائي كجهة رقابية مرجعية عالميا من قبل الهيئات الصحية الدولية، ومن ضمنها منظمة الصحة العالمية؛ ما يدعم الصناعة الدوائية الوطنية وصناعة المستلزمات الطبية، ويعزز تنافسيتها حول العالم ويفتح المزيد من الأسواق الخارجية أمامها.

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