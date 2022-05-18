ورشة تعريفية بمنصة الأردن المفتوحة للإبداع في جامعة اليرموك

الوكيل الاخباري - استضافت جامعة اليرموك، اليوم الأربعاء، ورشة عمل تعريفية بمنصة الأردن المفتوحة للإبداع "JOIP"، والتي نظمها المركز الوطني للإبداع، التابع للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، بمشاركة القائم بأعمال مدير المركز المهندس حسن الزعبي.



وأشار عميد البحث العلمي والدراسات العليا في الجامعة، الدكتور أيمن حمودة، إلى حرص الجامعة على تعريف أعضاء هيئة التدريس والباحثين فيها بمختلف المنصات والوسائل التي تمكنهم من إجراء البحوث العلمية والتشبيك مع باحثين ومؤسسات من مختلف دول العالم بما ينعكس إيجابا على مستوى هذه البحوث، مشيدا بالجهود التي يبذلها المركز الوطني للإبداع والخدمات في هذا المجال.

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