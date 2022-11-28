ورشة تعريفية حول إدارة النفايات

الوكيل الإخباري - نظمت جمعية رجال الأعمال الأردنيين، ورشة تعريفية لمناقشة القانون الإطاري لإدارة النفايات، وأثره على تطوير عمليات إدارة نفايات القطاعات التجارية بالتعاون مع مشروع إعادة التدوير في الأردن والوكالة الأميركية للتنمية الدولية.



وأكد أمين صندوق الجمعية ميشيل نزال، في بيان اليوم الاثنين، حرص الجمعية على المشاركة في الاجتماعات المنعقدة من قبل القائمين على مشروع إدارة التدوير في الأردن خلال الفترة الماضية، والتي ركزت على التعريف بالمشروع وتعزيز دور القطاع الخاص وتحديد محاور الخطة الترويجية له، إلى جانب توقيع الجمعية مذكرة تعاون مع ممثلي الوكالة الأميركية من خلال شركة كيمونكس المنفذة للمشروع.

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وبين نزال أن مجتمع الأعمال الأردني يؤكد أهمية الاستثمار في إعادة التدوير و تصنيفه كإحدى القطاعات الاقتصادية الواعدة، لافتاً إلى أهمية التوجه إلى اكتشاف الفرص المتاحة في هذا المجال، وتحديد مختلف العوائق الفنية والتشريعية التي قد تواجه الراغبين في الاستثمار في هذا القطاع.

