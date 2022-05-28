السبت 28-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الأمانة تسدل الستارة عن فعاليات مهرجان حدائق الجبيهة

إربد : انطلاق فعاليات مهرجان بيت الشعراء العالمي الثالث

تحذير أممي من مسيرة الأعلام الاستفزازية بالقدس

أطباء السودان : ارتفاع ضحايا الاحتجاجات إلى 97 قتيلا

اختتام فعاليات مهرجان الجميد والسمن بنسخته السادسة

سياسيون ومثقفون يستذكرون مسيرة وتجربة الراحل عدنان أبو عودة

أنشطة متنوعة في مركزي سهل حوران وشابات الرمثا

ورشة تناقش الجدوى الاقتصادية للمشاريع الإنتاجية

رئيس دولة الإمارات يستقبل الخصاونة ومدبولي

عون الثقافية تزور الملكية لشؤون القدس وتطلع على نشاطاتها

السبت، 28-05-2022 09:30 م

ورشة تناقش الجدوى الاقتصادية للمشاريع الإنتاجية

12202120205946593773362


الوكيل الاخباري - نظم مركز شباب صرفا بلواء فقوع اليوم السبت، ورشة عمل بعنوان (دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع الإنتاجية) بمشاركة 20 شابا.

وتحدثت في الورشة، المحاضرة غدير بن طريف، حول ماهية دراسة الجدوى الاقتصادية و أهميتها التي لا تقتصر على تحديد عوامل نجاح المشروع أو فشله بل تعمل دراسة الجدوى على تسليط الضوء على فرص جديدة، بالإضافة لزيادة نسبة نجاح المشاريع ورفع الوعي لاتخاذ قرارات أفضل بشأن المشاريع التي يتمّ تنفيذها وتوضيح متطلّبات المشروع.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

الأمانة تسدل الستارة عن فعاليات مهرجان حدائق الجبيهة

5202228182824946099244

إربد : انطلاق فعاليات مهرجان بيت الشعراء العالمي الثالث

5202227132548845127720

اختتام فعاليات مهرجان الجميد والسمن بنسخته السادسة

www

سياسيون ومثقفون يستذكرون مسيرة وتجربة الراحل عدنان أبو عودة

5202223182317292515933

أنشطة متنوعة في مركزي سهل حوران وشابات الرمثا

w

رئيس دولة الإمارات يستقبل الخصاونة ومدبولي

أخبار متعلقة
مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة : الإعلان عن قانون الاستثمار خلال أسبوعين

5202223154730677676207

الكرك : جلسة تعريفية بالمشاريع الاقتصادية والإنتاجية للشباب

w

سلطة العقبة : أكثر من 230 ألف زائر للعقبة في رمضان من السياحة الداخلية

3202226195244272156212

مدير عام المتقاعدين العسكريين يزور مواقع تتولى المؤسسة تأمين الأمن والحماية لها

fffff

حوارية حول مشاركة المرأة في القطاعات الاقتصادية بالأغوار الجنوبية

33

ندوة تناقش أفضل طرق وأساليب المحافظة على أمن المنشآت