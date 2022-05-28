ورشة تناقش الجدوى الاقتصادية للمشاريع الإنتاجية

الوكيل الاخباري - نظم مركز شباب صرفا بلواء فقوع اليوم السبت، ورشة عمل بعنوان (دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع الإنتاجية) بمشاركة 20 شابا.



وتحدثت في الورشة، المحاضرة غدير بن طريف، حول ماهية دراسة الجدوى الاقتصادية و أهميتها التي لا تقتصر على تحديد عوامل نجاح المشروع أو فشله بل تعمل دراسة الجدوى على تسليط الضوء على فرص جديدة، بالإضافة لزيادة نسبة نجاح المشاريع ورفع الوعي لاتخاذ قرارات أفضل بشأن المشاريع التي يتمّ تنفيذها وتوضيح متطلّبات المشروع.

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