ورشة تناقش الوصول لبيئة مدرسية آمنة في تربية الكورة

الوكيل الاخباري -

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نظمت مديرية التربية والتعليم للواء الكورة، اليوم الأربعاء، ورشة تدريبية ضمن حملة " نحو بيئة مدرسية آمنة "، استهدفت مديري ومديرات المدارس والمرشدين التربويين، وترمي إلى الحد من العنف الجسدي واللفظي في المدارس وتطوير التدابير الايجابية المستخدمة في تعديل سلوك الطلبة.وقال رئيس قسم الإرشاد التربوي في المديرية أيمن مقدادي، خلال افتتاح الورشة في قاعة مدرسة السمط الأساسية للبنين، إن الدورة تأتي بهدف رفع كفاءة الكوادر التعليمية والإرشادية في تعزيز السلوك المدرسي الايجابي وتطوير قدراتهم للتصدي للعنف الأسري والمدرسي وحماية الطلبة.