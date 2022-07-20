ورشة تناقش تجارب ابحاث المياه غير التقليدية

الوكيل الاخباري - نظم المركز الوطني للبحوث الزراعية اليوم ورشة عمل إقليمية بعنوان "الجمع بين التجارب الميدانية والنمذجة لتحسين جدولة الري باستخدام المياه المعالجة من منظور الإدارة الآمنة"، ضمن مشروع إعادة استخدام المياه غير التقليدية في الزراعة في دول البحر الأبيض المتوسط والممول من الاتحاد الأوروبي .



وقال المدير المساعد لشؤون البحث العلمي ومنسق المشروع الدكتور نعيم مزاهرة إن هذه الورشة تأتي في إطار سعي المركز الوطني للبحوث الزراعية لإيجاد حلول للعديد من التحديات التي تواجه القطاع الزراعي خاصة المياه نظراً لظروف الجفاف والتغير المناخي والطلب المستمر على المياه، حيث يعد استخدام المياه غير التقليدية احد الحلول للخروج من تداعيات الوضع المائي الحرج.

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