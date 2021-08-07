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السبت، 07-08-2021 06:13 م

ورشة تناقش تحديات قطاع الزيتون الاردني

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الوكيل الاخباري - بدأت في المركز الوطني للبحوث الزراعية فعاليات ورشة حوارية بعنوان "قطاع الزيتون الأردني: الواقع والتحديات والفرص"، والتي افتتحها وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات.اضافة اعلان


وثمّن الوزير، بحضور المدير التنفيذي للمجلس الدولي للزيتون الدكتور عبد اللطيف غديرة، دور المركز وجميع الجهات ذات العلاقة في إيجاد الحلول للعديد من المشكلات التي يعاني منها القطاع الزراعي وأهمها زيت الزيتون الفائض، مؤكداً أن الوزارة تعمل من خلال سلسلة من الإجراءات لاستيعاب الفائض المتراكم من الزيت، إضافةً إلى دراسة آليات خاصة ومحفزة للتصدير لحماية المنتج المحلي والتركيز على جودته.

 




 

 


 

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