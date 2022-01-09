ورشة توعوية بإربد حول أهمية تلقي مطعوم كورونا

الوكيل الاخباري - نظم مركز شابات المزار الشمالي التابع لمديرية شباب إربد، اليوم الأحد، ورشة عمل توعوية ضمن حملة "الك وفيد"، حول أهمية تلقي المطعوم ضد فيروس كورونا وتشجيع المواطنين للإقبال عليه، بحضور 20 مشاركة من أعضاء المركز.



وتحدثت، خلال الورشة، المتطوعة سارة الياسين من حملة شباب "الك وفيد"، حول آخر الإحصائيات المتعلقة بعدد المواطنين الحاصلين على المطعوم ضد فيروس كورونا، وعن كيفية الدخول إلى المنصة للتسجيل من خلالها، إضافة إلى الحديث عن التسهيلات التي تقدمها وزارة الصحة، وأهمها توفر المطعوم في مراكز التطعيم القريبة لموقع سكن المواطن.

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