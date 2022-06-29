ورشة توعوية حول أسس ادارة المناحل بزراعة الكورة

الوكيل الاخباري - نظمت مديرية زراعة لواء الكورة بالتعاون مع نقابة النحالين اليوم الأربعاء، ورشة توعوية تناولت أسس ادارة المناحل وتربية النحل، بمشاركة مجموعة من مربي النحل.



واكد مدير زراعة إربد الدكتور عبد الحافظ ابو عرابي ، خلال افتتاحه الورشة، اهمية الورشة في مجال التوعية بالأسس الحديثة لتربية النحل وكيفية معالجة الآفات التي تفتك بالنحل وتنمية مهارات النحالين، اضافة الى الوقوف على أبرز المعوقات التي تواجههم ، مشيراً الى خطط وزارة الزراعة في تطوير القطاع الزراعي وتشجيع المشروعات الانتاجية المدرة للدخل .

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