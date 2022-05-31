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الثلاثاء، 31-05-2022 01:28 م

ورشة توعوية حول التنمر الإلكتروني في مركز شابات جبل عمان

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الوكيل الإخباري - واصلت مديرية شباب محافظة العاصمة والمراكز التابعة لها، تنفيذ أنشطة متنوعة ثقافية واجتماعية وصحية، وجاهيا وعبر الاتصال المرئي.

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ووفقا لبيان المديرية، اليوم الثلاثاء، نفذ مركز شابات جبل عمان بالتعاون مع مركز السلم المجتمعي ورشة توعوية بعنوان "لا للتنمر الإلكتروني" عبر تطبيق زووم، ومشاركة 50 شابة.


وتحدث خلال الورشة التوعوية الملازم علاء حميدان من مركز السلم المجتمعي، عن استغلال مواقع التواصل الاجتماعي كمنصات للتعبير عن الذات، والأمور الشخصية أو توجيه نقد بهدف إيذاء أشخاص آخرين بطريقة متعمدة ومتكررة وعدائية، ونظرًا لأن هذه الوسيلة أصبحت شائعة في المجتمع خاصة بين فئة الشباب ومن هم أصغر سنا، فقد وضعت تشريعات وحملات توعوية لمكافحتها.


وأعربت مديرة شباب محافظة العاصمة سناء أبو عباس، عن تقديرها لجهود مركز السلم المجتمعي في التوعية الأمنية في مختلف المجالات، خصوصا فيما يتعلق بمحاور الاستراتيجية الوطنية للشباب 2019 – 2025، وهو محور الأمن والسلم المجتمعي الذي يعتبر محورا أساسيا من المحاور التي تقوم عليها خطط المراكز الشبابية في العاصمة عمان.


من جهتها قالت رئيس المركز سناء الوديان، إن هذه المحاضرات التوعوية للمشاركات، تأتي بهدف الحد من ظاهرة التنمر الإلكتروني، بالإضافة إلى تعريف المشاركات بكيفية التعامل في حال التعرض للتنمر الإلكتروني.

 




 

 


 

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