ورشة توعوية حول الدعم النفسي الاجتماعي بلواء القصر



الوكيل الاخباري - افتتح مدير تربية لواء القصر الدكتور عبدالحي القرالة، اليوم الأحد، في مدرسة القصر الأساسية الأولى، ورشة توعوية حول الدعم النفسي الاجتماعي المقدم ضمن خطة العودة إلى المدارس.



والتقى القرالة خلال افتتاح الورشة الفئة المستهدفة من المرشدين التربويين، مشيرا إلى ضرورة تقديم الدعم النفسي الاجتماعي اللازم للطلبة وصولا إلى تجاوز الآثار المترتبة من جائحة كورونا على الطلاب نتيجة الانقطاعات فيما يخص التعليم الوجاهي.

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