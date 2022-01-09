ورشة توعوية في إربد حول الحد من انتشار كورونا

الوكيل الإخباري - نظم مركز شابات الرمثا التابع لمديرية شباب إربد، اليوم الاحد، ورشة عمل توعوية حول الحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك ضمن حملة "إلك وفيد"، بحضور جميع أعضاء المركز.

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وتحدث المدرب مجاهد السلمان عن فيروس كورونا وكيفية انتقاله بين الأشخاص، مبينا أن حملة "إلك وفيد" التي تنفذها مديرية شباب اربد، تأتي لنشر الوعي لدى أبناء المجتمع بشكل عام والأسرة بشكل خاص، وذلك عن طريق بث رسائل توعوية لتبني السلوكيات الصحية والسليمة لدى الأطفال واليافعين والأهل للحد من انتشار وباء كورونا، وتعريف الناس بطرق الوقاية منه.



وأكد أهمية تلقي المطعوم ومدى ارتباطه بالوصول إلى المرحلة الآمنة للعودة الى الحياة الطبيعية، مع عدم الالتفات إلى الإشاعات التي يطلقها البعض عن اللقاح.



من جهتها، أشارت رئيسة مركز شابات الرمثا روان الزعبي الى أن حملة "إلك وفيد"، تتضمن سلسلة من ورش العمل التوعوية التي ستعقد بمختلف المراكز الشبابية المنتشرة في المحافظات، يتم خلالها توزيع النشرات التوعوية وعرض فيديوهات وثائقية وبث رسائل تخاطب جميع أفراد المجتمع للحد من انتشار الفيروس وأهمية تلقي اللقاح.