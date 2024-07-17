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الأربعاء، 17-07-2024 06:09 م

ورشة توعوية في جرش عن الوقاية من التسممات الغذائية وتلوث المياه

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الوكيل الإخباري - نظمت المؤسسة العامة للغذاء والدواء في بلدية جرش الكبرى، اليوم الأربعاء، ورشة توعوية بعنوان "نحو صيف آمن" لتعزيز الوقاية من التسممات الغذائية وتلوث المياه.

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وأكد مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات خلال الورشة التي حضرها محافظ جرش الدكتور فراس الفاعور، أن الأمن الغذائي والدوائي جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني، مثمنا جهود الجهات الوطنية في حماية الوطن واستقراره.


بدوره قال مدير صحة جرش الدكتور محمد الطحان إن رسالة وزارة الصحة تتمثل بتوفير الإمكانات كافة ليبقى المجتمع آمنا صحيا من خلال توفير منظومة صحية متكاملة تعزز صحة الفرد والمجتمع وتقدم خدمات وقائية وعلاجية ورقابية بجودة عالية، من خلال تفعيل الشراكة مع الجهات ذات العلاقة.


وبين أن الورشة تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الوقاية من التسممات الغذائية وتلوثات المياه بالشراكة والتكامل بين وزارة الصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء والمؤسسات الأخرى للوصول بالمواطن إلى حياة آمنة وكريمة.


واشتملت الورشة على محاضرات حول أثر التغير المناخي على جوده المياه والدور الرقابي على الغذاء ومحطات التحلية ودور المختبرات في الرقابة على المياه والينابيع غير المستغلة والسيول.

 




 

 


 

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