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الأحد، 27-02-2022 04:34 م

ورشة حوارية للإدارة المحلية والشؤون السياسية حول الانتخابات

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الوكيل الإخباري - نظمت وزارتا الإدارة المحلية والشؤون السياسية والبرلمانية ورشة حوارية اليوم الأحد، حول أهمية مشاركة المرأة والشباب في انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية التي ستجري في الثاني والعشرين من شهر آذار القادم، تحدث فيها المحاضر محمد الحوامدة من وزارة الإدارة المحلية والمحاضر قصي الزعبي من وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.

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وأكد المُحاضر الحوامدة على أهمية مشاركة المرأة والشباب في الانتخابات باعتبارهم أذرع التغيير الحقيقية للأفضل وفق توجيهات وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني في مختلف المجالات والميادين، وخاصة في قطاعات التنمية التي تعتبر الركيزة الأولى لإقامة المشاريع في مناطق البلديات والمحافظات، وتوفير فرص عمل تساهم في الحد من مشاكل البطالة والفقر.


كما أكد بأنه تم إعداد خطة عمل ميدانية بمتابعة مباشرة من نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان والأمين العام للوزارة المهندس حسين مهيدات واللجنة العُليا لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية بهدف تعزيز المشاركة الشعبية في انتخاب مجالس تمثل المحافظات والمجتمعات المحلية.


وركز الحوامدة في حديثه للنساء والشباب المشاركين في الورشة الحوارية على أنه كلما زادت نسبة المشاركة في الانتخابات كانت مجالس المحافظات والمجالس البلدية أقرب إلى تمثيل المحافظات ومناطق البلديات.


من جانبه قال المُحاضر قصي الزعبي بأن وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية تسعى دائماً إلى التواصل مع المواطنين في مختلف المحافظات والألوية والقرى والأرياف والبوادي بهدف التأكيد على أهمية إشراك المواطنين في صناعة القرار من خلال انتخاب ممثليهم عبر صنادق الاقتراع.


وأشار الزعبي إلى أن الورش واللقاءات الحوارية التفاعلية هي أفضل السبل لمعرفة آراء المجتمعات المحلية وفي مقدمتها قطاعي المرأة والشباب، وتبادل الأفكار والانطباعات والعمل المشترك معاً للتوصل إلى قناعات مُشتركة تخدم مسيرة الإصلاح التي تركز دائماً على أن الديمقراطية القوية هي التي تنطلق من صناديق الاقتراع.


وأجاب المحاضران محمد الحوامدة وقصي الزعبي على أسئلة المشاركات والمُشاركين في الورشة حول أهمية قانون الإدارة المحلية وأهمية ممارسة الناخب حقه في التصويت، وانعكاس ذلك على ترسيخ العمل التنموي من جهة، وإثراء المسيرة الديمقراطية من جهة أخرى، والتي تخدم التنمية والخدمات في المحافظات ومناطق البلديات.


يُشار إلى أن وزارات الإدارة المحلية والشؤون السياسية والبرلمانية والشباب والثقافة والتعليم العالي وغيرها من الوزارات والجهات الرسمية المختلفة والبلديات تعمل معاً لإنجاح الحملة الوطنية للمُشاركة في انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية التي أطلقتها وزارة الإدارة المحلية بهدف توسيع المُشاركة في انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية.


 




 

 


 

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