ورشة حول أهمية إدارة الوقت وتطوير الذات بإربد

الوكيل الاخباري - نظم مركز شابات لواء الوسطية بإربد بالتعاون مع جمعية روابط السلام اليوم السبت، ورشة حول أهمية ادارة الوقت في تطوير الذات بمشاركة مجموعة من عضوات المركز.



وعرضت المدربتان دان مهيدات وسارة ابو علول، لمفهوم ادارة الوقت من حيث التخطيط والتنظيم وتحديد الأولويات والتوجيه والمتابعة، مشيرتين إلى دور ادارة الوقت في رفع الانتاجية وسرعة الإنجاز وايجاد الحلول للمشكلات وتحقيق التطوير الذاتي.

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