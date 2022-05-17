ورشة حول إدارة بساتين الجوافة بالمزار الجنوبي

الوكيل الاخباري - نفذت مديرية زراعة الكرك بالتعاون مع قسم الإرشاد الزراعي في مديرية زراعة لواء المزار الجنوبي اليوم الثلاثاء ورشة تدريبية بعنوان "إدارة بساتين الجوافة" بمشاركة عدد من المزارعين من اللواء.



وقال مدير زراعة الكرك المهندس مصباح الطراونة إن هذه الورشة التدريبية تأتي ضمن أنشطة البرنامج الإرشادي التي تنفذها المديرية بالتعاون مع مختلف مديريات الزراعة في مختلف ألوية المحافظة لرفع المستوى التوعوي الزراعي عند المزارعين وتعريفهم بمختلف الأساليب التي تساعد في تحسين مستوى الإنتاج الزراعي .

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