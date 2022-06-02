ورشة حول إدارة وتقييم الأداء في المفرق

الوكيل الإخباري - نظم ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع محافظة المفرق اليوم الخميس ورشة تدريبية حول إدارة وتقييم الأداء.

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وتهدف الورشة التي افتتحها مساعد محافظ المفرق أحمد نصير إلى تمكين المعنيين من إنجاز تقييم الأداء حسب التعليمات والأنظمة.



وقال مدير ديوان الخدمة المدنية في المفرق أحمد ملكاوي إن هذه الورشة تأتي لتقديم الدعم الفني للوزارات والدوائر في المحافظة، وتحقيق نهج اللامركزية، موضحا أن التقييم يهدف إلى تحقيق الأهداف المؤسسية، وتحفيز الموظفين وتطويرهم.



وقدم رئيس قسم المسارات الوظيفية في الديوان المهندس يزن العياصرة شرحا لآلية ومضامين وكيفية تقييم الأداء.



وتطرق رئيس قسم تقييم الأداء في الديوان أحمد العابد إلى المنهجية الجديدة في تقييم الأداء، من حيث ربط الأداء الفردي بالمؤسسي، لافتا إلى أنه جرى تطبيقها كمرحله أولى بالتعاون مع 15 دائرة حكومية.