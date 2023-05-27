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السبت، 27-05-2023 07:38 م

ورشة حول إعادة التدوير بإربد

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الوكيل الاخباري - نظم مركز شابات إربد النموذجي التابع لمديرية شباب إربد اليوم السبت، ورشة عمل حول إعادة تدوير النفايات الصلبة بمشاركة 20 شابة من أعضاء المركز.

وقالت المدربة لائذة عبيدات إن هذه الورشة تهدف الى إعادة تدوير الورق وإستخدامه في صناعة الأشغال اليدوية، إضافة الى استغلال الموارد الطبيعية من حولنا وتحويلها لمنتجات صديقة للبيئة، وذلك لتوفير مصدر رزق للعديد من الأهالي، واستغلال المخلفات الورقية وتحويلها إلى منتج اقتصادي، يساعد الأسر على النهوض بواقعهم المعيشي من خلال بيع هذه السلع بعد تحويلها.

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