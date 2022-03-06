ورشة حول الإدارة المتكاملة لحرائق الغابات بالاردن

الوكيل الاخباري - أطلقت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) اليوم الأحد، ورشة عمل تشريعية لمناقشة الإدارة المتكاملة لحرائق الغابات في الأردن.



وتندرج ورشة العمل هذه ضمن أنشطة مشروع "تعزيز قدرة قطاع الغابات للسيطرة على حرائق الغابات وإدارتها في الأردن"، الذي يهدف إلى دعم وتعزيز الكفاءات والقدرات الوطنية لإدارة حرائق الغابات في وزارة الزراعة، وبالأخص مديرية الحراج وكذلك المجتمعات المحلية المجاورة للغابات.

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