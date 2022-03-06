الأحد 06-03-2022
الوكيل الاخباري

بوتين يوقع قانونا بمصادرة أموال المسؤولين إن لم يثبتوا شرعية مصادرها

ورشة حول الإدارة المتكاملة لحرائق الغابات بالاردن

ورشة عن الشباب والتخطيط للمستقبل بالكورة

بوتين للرئيس الفرنسي: روسيا ستُحقق أهدافها في أوكرانيا إما بالتفاوض وإما بالحرب

عويس يخاطب رؤساء الجامعات الرسمية لفتح المجال لتسجيل الطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية - تفاصيل

سكك الحديد الأوكرانية تعلن جاهزيتها لزيادة صادرات الحبوب بالقطارات

المندوبون الدائمون يبحثون الاعداد لاجتماع وزراء الخارجية العرب

لبنان: تجدد أزمة المحروقات بسبب الأزمة الأوكرانية

وزيرة الثقافة تزور مقر رابطة الكُتّاب الأردنيين

عملية نوعية بالخدمات الطبية الملكية لاستئصال ورم خبيث من جسد سيدة

الأحد، 06-03-2022 09:59 م

ورشة حول الإدارة المتكاملة لحرائق الغابات بالاردن

fff


الوكيل الاخباري - أطلقت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) اليوم الأحد، ورشة عمل تشريعية لمناقشة الإدارة المتكاملة لحرائق الغابات في الأردن.

وتندرج ورشة العمل هذه ضمن أنشطة مشروع "تعزيز قدرة قطاع الغابات للسيطرة على حرائق الغابات وإدارتها في الأردن"، الذي يهدف إلى دعم وتعزيز الكفاءات والقدرات الوطنية لإدارة حرائق الغابات في وزارة الزراعة، وبالأخص مديرية الحراج وكذلك المجتمعات المحلية المجاورة للغابات.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202220195553961699078

ورشة عن الشباب والتخطيط للمستقبل بالكورة

2017_8_20_13_33_48_426

عويس يخاطب رؤساء الجامعات الرسمية لفتح المجال لتسجيل الطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية - تفاصيل

w

وزيرة الثقافة تزور مقر رابطة الكُتّاب الأردنيين

d3bc7930-1646591858518

عملية نوعية بالخدمات الطبية الملكية لاستئصال ورم خبيث من جسد سيدة

38b7c1924d29c6e4b196c2bce290f2b0

توصية بتعليق العمل بضريبة المبيعات بعد ارتفاع أسعار الزيوت

وزارة الصحة

مراكز التطعيم يوم الاثنين - أسماء

أخبار متعلقة
1646587076640

اتفاقيتان بين الزراعة وبرنامج الأغذية لدعم 100 مزارع وتطوير مشتل الأزرق

وزارة الزراعة

الزراعة توزع مبيدات ليماتودا على 350 مزارعاً في وادي السير لمكافحة امراض التين

مبنى رئاسة الوزراء

إجراءات لتحفيز الصادرات الزراعية وتشجيع الاستثمار

e

وزير الزراعة يتفقد غابة الشهيد خضر شكري في معان

eee

وزير الزراعة: الوزارة بصدد إنشاء مركز إقليمي للأمن الغذائي

2202226215118244264623

ورشة عمل حول البرنامج الوطني للتشغيل في عجلون