ورشة حول الارشاد المهني والتشغيل في الجمعيات التعاونية

الوكيل الاخباري - عقدت منظمة العمل الدولية (ILO) بالشراكة مع المؤسسة التعاونية الأردنية، اليوم الأربعاء، ورشة تدريبية حول دليل عمل وحدات الإرشاد المهني والتشغيل في الجمعيات التعاونية، بمشاركة ممثلين عن 13 جمعية، ووزارة الزراعة.



وقال مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبد الفتاح الشلبي الذي رعى الورشة، بحضور مندوب منظمة العمل الدولية سامر الرواشدة، إن الإرشاد المهني ضرورة ملحة لتطوير عمل الجمعيات التعاونية، سيما الزراعية منها، والتي توفر فرص عمل للأردنيين وغير الأردنيين، لافتا إلى أن إعداد هذا الدليل يهدف إلى مساعدة الجمعيات على إنشاء وإدارة وحدات الإرشاد المهني والتشغيل ضمن إجراءات محددة؛ لتطوير أعمالها وتعزيز دورها في توفير العمالة المدربة.

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