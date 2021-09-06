ورشة حول الاستثمار في زراعة الشمندر السكري والعلفي

الوكيل الاخباري - ناقش المركز الوطني للبحوث الزراعية، اليوم الاثنين، في جلسة حوارية بعنوان " آفاق الاستثمار في زراعة الشمندر السكري والعلفي"، نتائج التجارب والمشاهدات الحقلية التي نفذها بالتعاون مع عدد من المزارعين وشركات من القطاع الخاص.



وبين مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد أن محصول الشمندر سواء لغايات الاستخدام العلفي أو إنتاج السكر أو المائدة يعتبر من المحاصيل المتحملة للترب والمياه المالحة والتي أصبحت تحديا يواجه القطاع الزراعي.

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