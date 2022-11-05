السبت 05-11-2022
الوكيل الاخباري

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السبت، 05-11-2022 05:50 م

ورشة حول التحقق من الأخبار الكاذبة بمركز شابات الوسطية

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الوكيل الاخباري - نظم مركز شابات لواء الوسطية غربي إربد بالتعاون مع جمعية حماية الأسرة والطفولة،اليوم السبت، ورشة تناولت التحقق من الأخبار الكاذبة، والتي تأتي ضمن مشروع التربية الإعلامية والمعلوماتية الذي تشرف عليه الجمعية.

وتناولت المحاضرتان بلقيس ملحم وبيان مقداد، خلال الورشة التي شاركت بها مجموعة من عضوات المركز، أهمية تعزيز مفهوم التربية الإعلامية والمعلوماتية لدى الشباب في ظل التطور الهائل في تقنيات الاتصال التي يرافقها نشر المعلومات، ما يتطلب تكريس الثقافة الصحيحة للتعامل مع تلك الوسائل، وتمكين الأفراد من تمييزها وتفنيد الأخبار الزائفة والشائعات.

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