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السبت، 28-05-2022 08:34 م

ورشة حول التغير المناخي في الزرقاء

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الوكيل الاخباري - عقدت مبادرة "زمكان- بيت التغير المناخي العربي" بالتعاون مع جمعية "استشراف المستقبل" للحقوق البيئية والعدالة المناخية، اليوم السبت في مقر جمعية "الحكمة" الخيرية بالزرقاء، ورشة تفاعلية توعوية حول التغير المناخي والعدالة المناخية.

واشتملت الورشة التي حضرها عدد من المهتمين من أبناء وبنات محافظة الزرقاء، على شرح المفاهيم المتعلقة بالتغير المناخي و الحد من أثارها السلبية، ومحاولة التكيف مع هذه الظاهرة، بالإضافة إلى تحقيق العدالة المناخية.

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