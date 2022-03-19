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السبت، 19-03-2022 05:50 م

ورشة حول التوعية المائية لمعلمين وطلبة مدارس

مدرسة


الوكيل الاخباري - نظمت وزارة المياه والري، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ورشة لمعلمين وطلبة مدارس لنشر الوعي المائي من منظور إسلامي.

وقالت وزارة المياه في بيان صحفي، اليوم السبت، إن الورشة التي عقدت بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، تأتي ضمن مشروع "تحسين كفاءة استخدام المياه المجتمعي، مشيرة إلى أنها هدفت إلى تفعيل الأنشطة التوعوية في الدليل المائي للمعلمين وطلبة المدارس من منظور إسلامي، إلى جانب تحفيز المعلمين والطلبة على اتباع أساليب ترشيد الاستهلاك المائي.

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