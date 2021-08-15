ورشة حول الثقافة القانونية باليرموك

الوكيل الاخباري -

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نظمت جامعة اليرموك بالتعاون مع منصة زين للإبداع، ورشة عمل عن بعد، بعنوان "أهمية الثقافة القانونية للأفراد والمجتمع" بمشاركة خبراء ومختصين في مجال الثقافة القانونية .وأشار القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة الدكتور هادي طوالبة إلى أهمية نشر التوعية القانونية لكافة أفراد المجتمع وتكثيف الأنشطة والفعاليات ذات العلاقة بتعريف المواطنين بالقوانين الناظمة لحياتهم اليومية وإطلاعهم على حقوقهم وواجباتهم، معتبرا أن انتشار الثقافة القانونية بين أفراد أي مجتمع تعتبر الوسيلة الأفضل لاستقراره ومن ثم تقدمه وازدهاره.