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السبت، 20-08-2022 10:19 م

ورشة حول الجرائم الإلكترونية بشباب عجلون

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الوكيل الاخباري - نظم مركز شباب عجلون النموذجي، اليوم السبت، ورشه تدريبية حول الجرائم الإلكترونية والإسعافات الأولية.

وقال المحاضر الملازم محمد الجبور إن الجرائم بشكل عام تنقسم إلى جرائم تقع على الأشخاص أو على الأموال و الجرائم الإلكترونية والتي تتمثل في جرائم الاحتيال والابتزاز وانتحال الشخصية لاستهداف الضحية بهدف إيذاء سمعة الضحية، مبينا أهمية التوعية ومراقبة الأمهات والآباء أبنائهم وتوجيههم الوجهة الصحيحة في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والهاتف الذكي.

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