ورشة حول الدعم النفسي في المزار الجنوبي

الوكيل الاخباري - نظمت مديرية تربية لواء المزار الجنوبي ،اليوم الاثنين في مدرسة المزار الأساسية المختلطة، ورشة تدريبية حول استخدام أنشطة الدعم النفس الاجتماعي بإشراف مديرة المدرسة سماهر السيوف وتنفيذ المعلمة إسلام سلامة.



وقال مدير التربية الدكتور حسين الدغيمات لـ (بترا) إن هذه الورشة التي شاركت بها معلمات الصفوف الثلاثة الأولى والرياضة والفن والمهني تهدف إلى مساعدة الأفراد على التعافي من أزمة جائحة كورونا ، وذلك لتعزيز قدرتهم على العودة إلى الحالة الطبيعية.

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