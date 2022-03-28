ورشة حول الشفافية بالإدارة المحلية بإربد

الوكيل الاخباري - عقد مركز العالم العربي للتنمية الديموقراطية وحقوق الإنسان، وبالشراكة مع مؤسسة "هانس زايد" الألمانية، اليوم الاثنين، في إربد، ورشة عمل بعنوان "الشفافية في الإدارة المحلية"، بمشاركة ممثلين عن القطاع العام والخاص من مختلف محافظات المملكة.



وتحدث عضو هيئة التدريس في جامعة عمان الأهلية الدكتور محمد ذنيبات، والمستشار في حقوق الإنسان الدكتور رياض صبح، عن مفهوم الشفافية، مبينان أن الشفافية هي أحد العناصر الرئيسة للحكم الرشيد، والتي تقوم على مبدأ عدم وجود أمور في الشأن العام تخفى عن المواطن.

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