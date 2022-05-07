السبت 07-05-2022
الوكيل الاخباري
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السبت، 07-05-2022 07:24 م

ورشة حول المخدرات الرقمية والابتزاز الإلكتروني

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الوكيل الاخباري - نظم مركز "شابات لواء الوسطية" غربي إربد، اليوم السبت، ورشة بعنوان "المخدرات الرقمية والابتزاز الإلكتروني وتأثيرهما على المجتمع"، شارك فيها عبر تقنية المرئي 25 فتاة من عضوات المركز.

وتحدث المحامي خالد البشايرة، خلال الورشة عن مفهوم المخدرات، عموماً ومن ضمنها المخدرات الرقمية التي تروج لها بعض المواقع على شبكة الإنترنت، وهي عبارة عن نغمات صوتية تحتوي على تذبذبات أحادية أو ثنائية يستمع إليها المستخدم فتعطي تأثير التنويم المغناطيسي وتحاكي تأثير المخدرات العادية.

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