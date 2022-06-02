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الخميس، 02-06-2022 09:13 م

ورشة حول المسارات المهنية لخريجي كلية الصيدلة بجامعة العلوم والتكنولوجيا

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الوكيل الاخباري - نظمت كلية الصيدلة في جامعة العلوم والتكنولوجيا اليوم الخميس ورشة عمل حول المسارات المهنية لخريجي كلية الصيدلة ، قدمها كل من الدكتورة عبير الغنانيم من جامعة سولفيان الأميركية ومدير عام منصة الصناعة الدوائية الدكتور خالد خريسات.

وقدم المحاضران معلومات قيمة حول الدراسات العليا ومتطلبات الحصول على درجة الدكتوراة في مجالات الصيدلة المختلفة وبرنامج الإقامة والاختصاص في الصيدلة السريرية، وطرق إعداد السيرة الذاتية وإجراء مقابلات عمل ناجحة.

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