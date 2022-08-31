ورشة حول برنامج منح ريادة الأعمال بالمفرق

الوكيل الاخباري - نظم معهد تدريب مهني المفرق بالتعاون مع جوردن ستارت ورشة عمل حول برنامج منح ريادة الأعمال.



وتأتي الورشة ضمن تعاون مديرية التدريب المهني/إقليم الشمال و جوردن ستارت لتعريف مجموعة من خريجي وخريجات المعهد ببرنامج منح ريادة الأعمال والمقدم للأردنيين المنتفعين من صناديق المعونة كصندوق الزكاة والأمان لمستقبل الأيتام والمعونة الوطنية وتكية أم علي إضافة للاجئين السوريين حيث يٌقدم بالتعاون مع برنامج التعليم السوري الأردني.

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